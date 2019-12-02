Боевики в Камеруне обстреляли пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Cameroon Airlines попал под обстрел при подлете к аэропорту Баманда на северо-западе Камеруна.

Как передает Report, oб этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление авиакомпании.

По данным авиаперевозчика, пострадавших нет.

Лайнер благополучно приземлился, Cameroon Airlines оценивает нанесенный ей ущерб.

Инцидент произошел утром в воскресенье в районе, где боевики-сепаратисты сражаются с армией правительства страны.

В регионе действует группировка «Боко Харам», которая стремится ввести шариат в Нигерии, а также подозревается в нападениях и терактах в Камеруне и Чаде.