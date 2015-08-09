​Боевики удерживают в плену до 65 украинских военных

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ В здании бывшего СБУ в Донецке удерживают в плену 37 украинских военных. В то же время, на всей территории Донецкой области в плену находится еще примерно 60-65 человек.

Как передает Report, об этом заявил советник заместителя министра обороны Василий Будик в эфире Hromadske.TV.

"Захарченко действительно заявил о 40 человек. Троих мы забрали, осталось 37 наших военных, именно столько их находится в здании бывшего СБУ. У нас есть туда доступ и мы постоянно передаем продукты и воду. Активно помогают нам в этом волонтеры", - заявил Будик .

По его данным, на всей территории Донецкой области в плену находится еще примерно 60-65 человек.

"К сожалению, нет такого хорошего контакта, чтобы бы они указали где все наши ребята содержатся", - добавил советник заместителя министра обороны.