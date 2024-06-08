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Боевики убили по меньшей мере 38 человек на востоке Конго

Боевики убили по меньшей мере 38 человек на востоке Конго Боевики убили по меньшей мере 38 человек в ходе ночного нападения на деревни на востоке Демократической Республики Конго.
Другие страны
8 июня 2024 г. 22:18
Боевики убили по меньшей мере 38 человек на востоке Конго

В ходе ночного нападения боевиков на деревни на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) было убито по меньшей мере 38 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников и лидера гражданского общества Джастина Кавалами.

Местный лидер обвинил в нападении членов Альянса демократических сил (АДС), которые, как утверждается, стоят также за другим нападением на деревню ранее на этой неделе, где были убиты по меньшей мере 16 человек.

По данным местных властей, люди, вооруженные пистолетами и мачете, напали на жителей деревень на территории Бенина в провинции Северное Киву ночью. В результате нападения были убиты 38 человек.

Местный чиновник подчеркнул, что недавний всплеск насилия произошел из-за того, что нападавшие воспользовались отсутствием охраны.
Они пришли, чтобы "вырезать население, когда на месте не было солдат", - сказал он агентству.

Группировка АДС была создана на основе секты на западе Уганды в 1995 году как оппозиционное к правительству страны формирование. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК.

По данным ООН, боевики АДС за последние два года убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. гражданских лиц.

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