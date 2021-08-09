Боевики "Талибана" захватили столицу уже шестой провинции Афганистана

Движение "Талибан" взяло под контроль город Айбак - столицу провинции Саманган на севере Афганистана.

Движение "Талибан" взяло под контроль город Айбак - столицу провинции Саманган на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на İnterfax.ru, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заместителя губернатора этой провинции Сефатуллу Самангани.

По данным СМИ, это шестой город в Афганистане масштаба столицы провинции, захваченный талибами. В случае с Айбаком талибы вошли в город без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев.

"Губернатор с этим согласился и вывел все войска из города", - заявил Самгани, уточнив, что теперь талибы полностью контролируют Айбак.

В "Талибане" подтвердили взятие Айбака, уточняют СМИ.