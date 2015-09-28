 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Боевики "Талибана" повесили флаг на площади в Кундузе

    Они продолжают удерживать захваченные здания

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" вывесили флаг на площади в городе Кундуз в Афганистане, на который они ранее напали.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Согласно информации, боевики продолжают удерживать захваченные здания.

    Ранее они захватили госпиталь, в котором находятся около 200 пациентов, а также ряд государственных зданий в городе Кундуз в Афганистане. Боевики атаковали Кундуз сегодня утром в попытке захватить контроль над городом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi