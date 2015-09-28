Боевики "Талибана" повесили флаг на площади в Кундузе

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" вывесили флаг на площади в городе Кундуз в Афганистане, на который они ранее напали.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, боевики продолжают удерживать захваченные здания.

Ранее они захватили госпиталь, в котором находятся около 200 пациентов, а также ряд государственных зданий в городе Кундуз в Афганистане. Боевики атаковали Кундуз сегодня утром в попытке захватить контроль над городом.