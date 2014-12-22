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    Боевики "Талибана" похитили четырех таджикских пограничников

    ГКНБ Таджикистана проводит спецоперацию по освобождению пограничников

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ На таджикско-афганской границе, в северной провинции Кундуз, боевики движения "Талибан" похитили четырех пограничников Пянджского пограничного отряда пограничных войск Таджикистана. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, Главное управление пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ) в настоящее время проводит  спецоперацию по освобождению пограничников.

    Военнослужащих таджикских пограничных войск похитили в момент, когда те занимались вырубкой деревьев и сбором дров на афганской территории в уезде Имам-Сахиб.

    Афганские полицейские сообщают, что талибы хотят поменять пограничников на своих сторонников, содержащихся в таджикских тюрьмах.

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