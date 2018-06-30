Боевики "Талибан" захватили афганский речной порт Айханум на границе с Таджикистаном

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Боевики экстремистского движения "Талибан" захватили афганский речной порт Айханум на границе с Таджикистаном.
Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", нападение на порт Айханум, расположенный на территории уезда Дашти Кала провинции Тахар, произошло в ночь на субботу.
Боевики убили двух сотрудников пограничной полиции, еще два пограничника получили ранения, пять военнослужащих взяты в плен.
Боевики в ходе атаки сожгли один американский армейский внедорожник Humvee армейский броневик и два полицейских автомобиля Ranger.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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