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    Боевики "Талибан" захватили афганский речной порт Айханум на границе с Таджикистаном

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Боевики экстремистского движения "Талибан" захватили афганский речной порт Айханум на границе с Таджикистаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", нападение на порт Айханум, расположенный на территории уезда Дашти Кала провинции Тахар, произошло в ночь на субботу.

    Боевики убили двух сотрудников пограничной полиции, еще два пограничника получили ранения, пять военнослужащих взяты в плен.

    Боевики в ходе атаки сожгли один американский армейский внедорожник Humvee армейский броневик и два полицейских автомобиля Ranger.

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