Боевики "Талибан" захватили афганский речной порт Айханум на границе с Таджикистаном

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Боевики экстремистского движения "Талибан" захватили афганский речной порт Айханум на границе с Таджикистаном.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", нападение на порт Айханум, расположенный на территории уезда Дашти Кала провинции Тахар, произошло в ночь на субботу.

Боевики убили двух сотрудников пограничной полиции, еще два пограничника получили ранения, пять военнослужащих взяты в плен.

Боевики в ходе атаки сожгли один американский армейский внедорожник Humvee армейский броневик и два полицейских автомобиля Ranger.