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    Боевики совершили нападение на военную базу в Сомали

    Убиты около 10 военнослужащих

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 военнослужащих погибли при нападении боевиков  группировки "Аш-Шабаб" на военную базу в Сомали.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел к юго-западу от столицы страны Могадишо.

    Заминированный автомобиль протаранил ворота базы, затем боевики "Аш-Шабаб" ворвались внутрь. Группировка уже взяла на себя ответственность за нападение. Согласно их заявлению, в ходе нападения на базу погибли 30 солдат.

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