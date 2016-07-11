Боевики совершили нападение на военную базу в Сомали

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 военнослужащих погибли при нападении боевиков группировки "Аш-Шабаб" на военную базу в Сомали.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел к юго-западу от столицы страны Могадишо.

Заминированный автомобиль протаранил ворота базы, затем боевики "Аш-Шабаб" ворвались внутрь. Группировка уже взяла на себя ответственность за нападение. Согласно их заявлению, в ходе нападения на базу погибли 30 солдат.