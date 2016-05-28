​Боевики совершили нападение на нефтяные объекты в Нигерии

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Боевики совершили нападение на нефтяные объекты на юге Нигерии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает агентство Рейтерс, власти подтвердили сделанное часами ранее заявление боевиков группировки "Мстители Дельты Нигера" о нападении на объекты. По официальным данным, боевики в пятницу повредили нефтепровод Нембе, расположенный в районе Дельты Нигера.

В начале мая сообщалось о нападении боевиков группировки "Мстители Дельты Нигера" на нефтяную платформу компании Chevron в Нигерии. Боевики угрожали в дальнейшем саботажем ремонтных работ и новыми взрывами на других нефтяных объектах компании. Невзирая на усиленный военный контроль после инцидента, боевики в середине мая взорвали еще один объект компании - нефтепровод.