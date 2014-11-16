Боевики распространили видео с казнью очередного американца

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ) распространили видеозапись с казнью гражданина США, сообщает Agence France-Presse. По данным СМИ, боевики обезглавили заложника Питера Кэссига (Peter Kassig).

В ИГ заявили, что казнь стала предупреждением руководству Соединенных Штатов.

Associated Press отмечает, что 16-минутное видео было опубликовано на странице группировки в соцсети. На видео также показана массовая казнь пленных сирийских солдат.

Ранее издание The Daily Mail опубликовало информацию, согласно которой в результате американских бомбардировок был ранен член ИГ, обезглавивший двух британцев и двух американских журналистов. Террорист попал под обстрел 8 ноября в городе Аль-Каим на северо-востоке Ирака у границы с Сирией. Боевик, вероятно, был ранен в ходе той же атаки, в результате которой, по данным СМИ, пострадал глава ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Официального подтверждения этих данных нет, отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.