Боевики покидают сирийский Хомс

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженные боевики начали покидать районы сирийского города Хомс в рамках соглашения, достигнутого между сирийским правительством и оппозицией. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. об этом заявил губернатор города Хомс Таляль аль-Барази.

По словам губернатора, первая группа боевиков уже покинула район аль-Ваир.

"Первый автобус уже покинул район. Решено, что район покинет 14 автобусов с боевиками и их семьями", — заявил агентству Sputnik источник в провинции.

Благодаря мирному договору, заключенному на прошлой неделе при содействии ООН и сирийского Красного Полумесяца, город Хомс полностью освобождается от боевиков, за исключением северных пригородов.