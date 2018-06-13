Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо, четыре человека погибли

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Несколько улиц города Алеппо (на северо-западе Сирии) подверглись минометному обстрелу боевиков, четыре мирных жителя погибли и пятеро получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил один из врачей государственной горбольницы.

"Сегодня к нам поступили девять человек. В результате минометного обстрела террористов в районе улиц Нил и Тишрин, а также района Нейраб. Четыре человека уже были мертвы, еще пятеро ранены, двое - в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших - дети", - сказал врач.