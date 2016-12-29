Боевики обстреляли ракетами три квартала Алеппо

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Террористы подвергли ракетному обстрелу три квартала западного Алеппо.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости, со ссылкой на источник в ополчении города.

"Ракетному обстрелу подверглись кварталы Хамдания, Аз-Захра и Новый Алеппо. Обстреливали террористы из "Джебхат на-Нусра" и "Нуреддин-аз-Зинки"",- рассказал собеседник агентства.

По данным сирийского государственного канала, в результате обстрела западного Алеппо погиб один человек, еще 10 мирных граждан получили ранения.