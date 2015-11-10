Боевики обстреляли ракетами город Латакия, погибли 22 сирийца

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Боевики из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" обстреляли город Латакия (340 км от Дамаска), где находится крупнейший морской порт Сирии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По сведениям государственного телеканала "Сурия", две выпущенные ими ракеты разорвались в районе Спиро поблизости от университета "Тишрин". Погибли не менее 22 человек, среди них есть женщины и дети. Ранены 62 человека.

Как сообщил директор управления здравоохранения провинции Омар Ганам, "у большинства пострадавших осколочные ранения". Одна из ракет разорвалась рядом с остановкой маршрутных такси. Загорелся микроавтобус и еще несколько автомобилей.

Обстрелу подвергся также Дамаск. Как сообщила радиостанция "Аш-Шам", по городу было выпущено 10 самодельных ракет. Они разорвались в старинных кварталах Бэб-Тума и Збалтани, рядом с рынком Эль-Халь, на Багдадской улице и площади Аббасидов. Погиб один сириец и ранены пятеро.