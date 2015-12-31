Боевики обстреляли мирные кварталы и предместье Дамаска, погибли двое, 20 человек ранены

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Боевики вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли в среду из реактивных установок предместье Хараста на северо-востоке сирийской столицы. Как сообщил информационный портал Сурия аль-Эн, там погибли двое мирных граждан и еще 12 получили ранения, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Снаряды разорвались также в самом Дамаске на площади Аббасидов и в христианских кварталах Касаа и Бэб-Тума.

Восемь раненых доставлены во французский госпиталь, расположенный в этой части города. Под обстрел попали два городских парка, где в предпраздничные дни часто прогуливаются семьи сирийцев. Пострадали два человека. Микрорайону Меззе-86 на западе города в результате обстрела нанесен материальный урон, там пострадавших нет.

К югу от Дамаска правительственные войска ведут бои с бандформированиями за Шейх-Мискин - ключевой город на стыке дорог в провинции Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Бойцам сирийской армии удалось отвоевать часть потерянных ими позиций и занять район дислокации 82 бронетанковой дивизии.

Передовые подразделения прорвались к вечеру к центру Шейх- Мискина. Телеканал "Аль-Маядин" передает, что сирийские военнослужащие и ополченцы контролируют сейчас до 60% территории Шейх-Мискина.