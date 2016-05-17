Боевики обстреляли квартал в Алеппо снарядами с удушающим газом

Баку. 17 мая REPORT.AZ/ Боевики обстреляли курдский квартал Шейх-Максуд в Алеппо снарядами с удушающим газом.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в ополчении города.

"Снаряды с химическим удушающим веществом сегодня разорвались в квартале Шейх-Максуд, стреляли из района Бустан аль-Баша. Есть ли погибшие или пострадавшие, пока сказать трудно", - рассказал собеседник агентства.

По данным ополчения, по огневым позициям, откуда террористы вели обстрел, были нанесены авиаудары.