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    Боевики обстреляли квартал в Алеппо снарядами с удушающим газом

    По данным ополчения, по огневым позициям, откуда террористы вели обстрел, были нанесены авиаудары

    Баку. 17 мая REPORT.AZ/ Боевики обстреляли курдский квартал Шейх-Максуд в Алеппо снарядами с удушающим газом.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в ополчении города.

    "Снаряды с химическим удушающим веществом сегодня разорвались в квартале Шейх-Максуд, стреляли из района Бустан аль-Баша. Есть ли погибшие или пострадавшие, пока сказать трудно", - рассказал собеседник агентства.

    По данным ополчения, по огневым позициям, откуда террористы вели обстрел, были нанесены авиаудары.

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