Боевики обстреляли Дамаск из минометов, погибли пять мирных граждан

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В результате обстрела сирийской столицы из минометных установок пять мирных граждан погибли, еще 37 получили ранения. Как передает ТАСС со ссылкой на инфорагентство САНА, снаряды разорвались на центральных улицах Дамаска.

Сведения о погибших и пострадавших поступили с площади Ас-Саура, Багдадской улицы и из христианского квартала Баб-Тума.

В предместье Хараста на автотрассе Дамаск-Хомс был обстрелян микроавтобус. Ранены пять человек.

На подступах к столице в эти дни идут интенсивные перестрелки между сирийской армией и группировками вооруженной оппозиции с применением артиллерии и установок залпового огня. Наиболее ожесточенные столкновения происходят на восточной окраине Джубар и в западном предместье Дарая.