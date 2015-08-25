​Боевики обстреливали из минометов Дамаск и Алеппо

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Боевики вооруженной группировки "Джейш аль-ислам" открыли ночью огонь из минометов по Джермане - восточному предместью Дамаска, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как передал информационный портал Сурия аль-Эн, получили ранения 11 человек.

Ранее были дважды произведены залпы по центральным районам сирийской столицы. В полицейском управлении сообщили, что сначала на улицах города разорвалось свыше 40 реактивных снарядов, а затем еще 11. Погиб трехлетний ребенок, свыше 30 мирных граждан доставлено в больницы с ранениями. Состояние нескольких из них критическое. Повреждены многие дома, сгорело девять автомобилей.

Снаряды рвались в центре столицы - на Багдадской улице, в кварталах Мазраа, Адави, Кусур, Рукн-эд-Дин, Збалтани, Мухаджирин, а также в районах, где проживают христиане в старинной части города - Баб-Тума и Баб-Шарки. Сирийские ВВС и артиллерия нанесли удары по позициям, откуда велся огонь из минометов.

В Алеппо (360 км от Дамаска) в результате обстрела бандформированиями района Эль-Халидия, находящегося под защитой правительственных войск, погибло восемь мирных граждан. Среди них трое детей. Обстановка в северной столице ухудшается. Очевидцы передают, что на улицах Нил и Эс-Сабиль упало не менее 50 снарядов. Попытка боевиков прорвать оборонительные линии бойцов сирийской армии не удалась.