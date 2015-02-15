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    В Украине был нарушен режим прекращения огня

    В результате боев погибли 3 украинских военных, 50 получили ранения

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Боевики совершили обстрел позиций сил антитеррористической операции в районе н.п. Золотое Луганской области, нарушив режим прекращения огня.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко на брифинге в Администрации Президента Украины.

    "Произошло одно нарушение режима прекращения огня - минометный обстрел, который сейчас произошел в Луганской области в районе села Золотое. По той информации, которой мы владеем, он был совершен российскими "казаками". Проверяется дополнительная информация", - отметил Наливайченко.

    А спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что по состоянию на 02:30 боевики совершили 9 обстрелов позиций сил антитеррористической операции.

    "Боевики, грубо пренебрегая договоренностями, достигнутыми в Минске во время встречи в "нормандском формате", о прекращении огня, ведут огонь по позициям сил АТО. По состоянию на эту минуту осуществлено 9 обстрелов наших позиций", - написал Селезнев в Фаъебоок.

    Как сообщила пресс-служба полка "Азов" в Facebook, в результате боев под Широкино Донецкой области погибли 3 украинских военных, 50 получили ранения.

    "В результате тяжелых боев, длившихся с 05:00 утра (14 февраля, - ред.), враг из населенного пункта Широкино полностью выбит", - говорится в сообщении.

    В результате боев погибли 3 бойца АТО, 50 получили ранения. Также присутствуют значительные потери в технике.

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