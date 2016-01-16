При атаке на отель в столице Буркина-Фасо убиты 20 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ После нападения на отель Splendid в деловом районе столицы Буркина-Фасо погибли 20 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом рассказал директор одной из больниц города Уагадугу, который разговаривал с очевидцами атаки.

Он также сообщил, что 15 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями и травмами от падений.

Согласно сообщениям в соцсети «Твиттер», «Аль-Каида» взяла ответственность за теракт в Буркина-Фасо.

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Боевики напали на отель Splendid в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

Как передает Report со ссылкой на BBC, отмечается, что нападение произошло на отель, который находится в столичном деловом районе.

По словам очевидцев, вооруженные люди подожгли машины возле гостиницы, а также стреляли в воздух до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

По сообщению агентства Reuters, у отеля произошла ожесточенная перестрелка.

Сообщается, что отель находится возле международного аэропорта. По информации источников, на отель напали от трех до четырех вооруженных людей.

В Посольстве США в Уагадугу заявили, что были в курсе инцидента и внимательно следят за ситуацией.

Кроме того, неизвестные, предположительно исламисты, захватили заложников в крупнейшем отеле столицы Буркина-Фасо города Уагадугу.