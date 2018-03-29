 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Боевики напали на отель в Мали, есть погибшие и раненые

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Неизвестные напали на гостиницу La Falaise в городе Бандиагара, в центральной части Мали. Два человека ранены, один нападавший был ликвидирован.

    Как передает Report, нападавшие подошли к охраняемому входу в отель и открыли стрельбу. Охранники начали стрелять в ответ.

    Пять вооруженных мужчин подошли к отелю La Falaise в городе Бандиагара и открыли огонь. Ранения получили не менее трех человек. Один из них — солдат, охранявший вход в гостиницу, — позже скончался. Охране удалось ликвидировать одного из нападавших, остальные скрылись. Ведутся поиски преступников.

    Местная пресса пишет, что в этом отеле часто останавливаются сотрудники ООН и различных гуманитарных организаций.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi