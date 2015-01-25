Боевики напали на крупный город на севере Нигерии

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Нигерии на северо-востоке страны ночью подвергся нападению город Майдугури – один из крупнейших городов в этом регионе страны.

Предположительно на город нападают боевики исламистской группировки "Боко Харам".

Местные жители сообщают, что проснулись от звуков стрельбы и взрывов.

Представители вооруженных сил Нигерии заявляют, что ведут бои с нападающими, в том числе и с помощью авиации, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Майдугури, столица штата Борно, стал убежищем для тысяч людей, бежавших из городов и деревень, захваченных "Боко Харам".