 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Боевики напали на крупный город на севере Нигерии

    Представители вооруженных сил Нигерии заявляют, что ведут бои с нападающими

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Нигерии на северо-востоке страны ночью подвергся нападению город Майдугури – один из крупнейших городов в этом регионе страны.

    Предположительно на город нападают боевики исламистской группировки "Боко Харам".

    Местные жители сообщают, что проснулись от звуков стрельбы и взрывов.

    Представители вооруженных сил Нигерии заявляют, что ведут бои с нападающими, в том числе и с помощью авиации, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Майдугури, столица штата Борно, стал убежищем для тысяч людей, бежавших из городов и деревень, захваченных "Боко Харам".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi