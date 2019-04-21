​Боевики напали на колонну миссии ООН

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Один миротворец погиб, еще четверо получили ранения в результате нападения боевиков на колонну Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Неизвестные напали на колонну миротворцев, когда она следовала из города Дуэнца в деревню Бони в районе Мопти. В ходе нападения "сработало самодельное взрывное устройство".

"Египетский миротворец погиб, четверо ранены", - говорится в заявлении Дюжаррика. Отмечается, что миротворцы оказали сопротивление, в результате чего один из нападавших был убит, еще восемь задержаны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил эту атаку и выразил глубокие соболезнования семье погибшего миротворца, а также египетскому правительству. Генсек ООН призвал власти Мали как можно скорее определить и привлечь к ответственности организаторов нападения.