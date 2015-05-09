Боевики взяли в заложники 200 человек в одном из штатов Индии

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Боевики-маоисты взяли в заложники около 200 человек в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии. Как отмечает Report, об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в округе Дантевада. Как отмечает телеканал, взятые в заложники люди собирались посетить встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Боевики-маоисты, которых в Индии также называют наксалитами, укрываются в джунглях, откуда совершают вылазки в деревни и нападают на чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Особенно активны маоисты в штатах Бихар, Чхаттисгарх, Джаркханд, Орисса, восточной части Махараштры. В районах, где они действуют, идет настоящая партизанская война.