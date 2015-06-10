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    ​Боевики из ИГИЛ обстреляли аэропорт на Синае

    Террористы подвергли ракетному обстрелу объект, жертв нет

    Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Аэропорт на полуострове Синай в Египте, используемый силами миротворческой миссии ООН, обстрелян боевиками египетской группировки «Вилайет Синай».

    Как передает Report со ссылкой на агентство Sputnik, об этом сообщил военный источник.

    «Вспышки от взрывов были видны на территории, где находятся международные миротворческие силы. Террористы подвергли ракетному обстрелу объект, жертв нет», — сообщил источник.

    Отмечается, что боевики группировки «Вилайет Синай» присягнули на верность «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

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