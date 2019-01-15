Боевики "Исламского государства" захватили город в Нигерии

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Боевики в Нигерии, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн, выбив оттуда армию, передаёт Report со ссылкой на агентство Reuters.

По предварительным данным, город полностью перешёл под контроль боевиков. Один из военных на условиях анонимности рассказал, что правительственные силы покинули населённый пункт.

Кроме того, инцидент произошёл за несколько недель до национальных выборов, что нанесло удар по планам президента Нигерии Мохаммаду Бухари переизбраться на выборах, намеченных на февраль.

Напомним, что ранее президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг слухи о том, что он умер, а на смену ему пришел двойник из Судана.