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    ​Боевики "Исламского государства" убили в Сирии более 2 тыс. мирных жителей

    Погибших обезглавливали, забрасывали камнями или расстреливали

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ С июня 2014 года от рук боевиков "Исламского государства" (ИГ) на сирийской территории погибли 2154 человека. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в  Наблюдательном совете по правам человека в Сирии.

    По его данным, погибших обезглавливали, забрасывали камнями или расстреливали.

    "Мы продолжаем призывать Совет Безопасности ООН принять срочные меры по прекращению убийства сынов сирийского народа", - говорится в заявлении Совета.

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