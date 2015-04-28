​Боевики "Исламского государства" убили в Сирии более 2 тыс. мирных жителей

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ С июня 2014 года от рук боевиков "Исламского государства" (ИГ) на сирийской территории погибли 2154 человека. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в Наблюдательном совете по правам человека в Сирии.

По его данным, погибших обезглавливали, забрасывали камнями или расстреливали.

"Мы продолжаем призывать Совет Безопасности ООН принять срочные меры по прекращению убийства сынов сирийского народа", - говорится в заявлении Совета.