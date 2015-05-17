Боевики "Исламского государства" прорвались в древний город Пальмира

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" (ИГ) в субботу прорвались в древний сирийский город Пальмира, которых входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

По словам главы сирийского правительства по древностям Маамуна Абдулкарима, бои в окрестностях Пальмиры продолжаются уже четыре или пять дней, однако бойцам сирийской армии удавалось не подпустить боевиков в город.

"Что делает международное сообщество? Оно дожидается, когда будет поздно, как уже произошло в северном Ираке", - цитирует сирийского чиновника Reuters.

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности, расположен в одном из оазисов Сирийской пустыни, в 240 км к северо-востоку от Дамаска, недалеко от границы Ираком. Сейчас на месте древней Пальмиры находится сирийский город и руины античных зданий: храм Бэла (I век н.э.), храм Баалшамина (II век), агора (III век), амфитеатр и караван-сарай. С 2013 года Пальмира находится под угрозой.

Ранее в субботу Пентагон сообщил, что в ходе спецоперации спецназа США в окрестностях Пальмиры был уничтожен один из лидеров ИГ Абу Сайяф. Ранее на этой неделе Ирак заявил о ликвидации "второго человека" в ИГ по имени Абу Алаа аль-Афари.