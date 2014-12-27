​Боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" взорвали нефтяной порт в Ливии

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Ливии боевики террористической организации ИГИЛ пустили ракеты по нефтяному порту, в результате чего начался крупный пожар, информирует Report со ссылкой на Газета.ru

Боевики подразделения группировки обстреляли с катера крупнейший ливийский порт при попытке захватить контроль над территорией.

Отмечается, что это уже второе нападение боевиков на нефтяной порт в Ливии на этой неделе. В четверг, 25 декабря, ракета попала в танкер в одном из нефтяных портов, его закрыли на несколько дней. В боях у порта погибли 19 человек.