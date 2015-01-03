​Боевики ИГИЛ взяли в заложники 170 молодых людей

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Боевики ИГИЛ взяли в заложники 170 молодых жителей сел аль-Саджара и Гарип Хавиджского района, расположенного в 55 км южнее иракского города Киркук.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, предположительно, взятые в заложники представители рода аль-Джубур сожгли флаг ИГИЛ. Отмечается, что заложники, большинство из которых прошли службу в связанных с иракским правительством силах безопасности, увезены в тюрьму в центре Хавиджского района.

Отметим, что и в прошлом месяце террористы ИГИЛ задержали 50 представителей рода аль-Джубур, которых освободили после двухдневного допроса.