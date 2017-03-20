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    Боевики ИГИЛ взяли в плен полковника иракской полиции

    Также захвачены еще восемь полицейских

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки ИГИЛ захватили полковника иракской полиции, а также еще восемь полицейских в Западном Мосуле.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя МВД страны.

    Кампания по освобождению Мосула началась 17 октября прошлого года. К концу января под контроль властей перешел Восточный Мосул, а 19 февраля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади дал старт наступлению на Западный Мосул.

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