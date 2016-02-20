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    ​Боевики ИГ взяли в плен 150 человек на западе Ирака

    Экстремисты также проводят обыски в домах мирных жителей

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" взяли в плен 150 человек в городе Эль-Фаллуджа на западе Ирака, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным спутникового телеканала Sky News Arabia, экстремисты также проводят обыски в домах мирных жителей.

    Эль-Фаллуджа, расположенная в провинции Анбар, по-прежнему остается под контролем боевиков в отличие от административного центра региона, города Рамади, который был окончательно освобожден в результате продолжительной операции в начале февраля.

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