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    Боевики ИГИЛ впервые сложили оружие в Афганистане

    Десять бойцов, включая двух командиров примкнули к процессу мирного урегулирования ситуации

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Десять боевиков террористической организации ИГИЛ впервые добровольно сложили оружие в афганской провинции Нангархар.

    Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Afghanistan News со ссылкой на местную администрацию.

    "Впервые десять бойцов так называемой ИГИЛ, включая двух командиров, со всем своим вооружением примкнули к процессу мирного урегулирования ситуации, проводимому правительством Афганистана", — приводит слова представителя администрации агентство.

    В сообщении говорится, что исламисты радикального движения "Талибан", недовольные своими командирами, зачастую пополняют ряды боевиков ИГИЛ, несмотря на соперничество двух группировок.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки ИГИЛ.

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