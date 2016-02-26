Боевики ИГИЛ впервые сложили оружие в Афганистане

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Десять боевиков террористической организации ИГИЛ впервые добровольно сложили оружие в афганской провинции Нангархар.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Afghanistan News со ссылкой на местную администрацию.

"Впервые десять бойцов так называемой ИГИЛ, включая двух командиров, со всем своим вооружением примкнули к процессу мирного урегулирования ситуации, проводимому правительством Афганистана", — приводит слова представителя администрации агентство.

В сообщении говорится, что исламисты радикального движения "Талибан", недовольные своими командирами, зачастую пополняют ряды боевиков ИГИЛ, несмотря на соперничество двух группировок.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки ИГИЛ.