​Боевики ИГИЛ уничтожили храм Бэла в древней Пальмире

Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ В минувшее воскресенье, 30 августа, боевики террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) взорвали храм Бэла в древней Пальмире.

Как передает Report, данная информация была опубликована агентством Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Храм Бэла считался одной из главных святынь Пальмиры.

Напомним, что неделею назад боевики ИГ уничтожили в Пальмире храм Баал-Шамин, построенный в I веке нашей и частично восстановленный ранее под патронажем UNESCO.