Боевики ИГИЛ убили одиннадцать человек в Багдаде

Одиннадцать человек погибли и еще восемь пострадали в результате атаки боевиков из террористической группировки ИГИЛ недалеко от Багдада

Одиннадцать человек погибли и еще восемь пострадали в результате атаки боевиков из террористической группировки ИГИЛ недалеко от Багдада.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники в службе безопасности Ирака.

"Боевики ИГИЛ напали на наблюдательный пункт, убив пятерых представителей племенной группы Хашд и шестерых местных жителей, которые пришли помочь им отразить атаку", — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что атакованный военный пункт находился в районе аэропорта иракской столицы. Террористы забросали гранатами ополченцев, военных и мирных жителей, после чего открыли по ним огонь из стрелкового оружия.

Другие подробности нападения пока не уточняются, число убитых боевиков пока не установлено.