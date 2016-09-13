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    Боевики ИГИЛ убили 19 сирийцев, подвесив их вниз головой как жертвенных животных

    Расправу радикалы провели в сирийском городе Дейр-эз-Зор

    Баку. 13 Сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки ИГИЛ убили группу сирийцев, подвесив их вниз головой как жертвенных животных.

    Как передает Report, об этом во вторник сообщил сайт телеканала "Аль-Арабия", иллюстрируя новость несколькими фотографиями, сделанными экстремистами во время убийства.

    Расправу радикалы провели над 19 мужчинами в оккупированном ИГИЛ сирийском городе Дейр-эз-Зор, по данным телеканала, в минувший понедельник, то есть в первый день одного из главных мусульманских праздников "Ид аль-Адха" (Праздник жертвоприношения).

    "Аль-Арабия" отмечает, что из 19 убитых мужчин восемь были обвинены в создании "подпольной шпионской организации" в Дейр-эз-Зор, члены которой якобы сотрудничали с правительственными силами. Еще с пятью сирийцами боевики расправились за то, что они фотографировали "места концентрации членов группировки и пути их перемещения в городе", а потом передавали снимки представителям сирийской армии.

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