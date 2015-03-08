​Боевики ИГИЛ сравняли с землей древний город Хатра

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) сравняли с землей руины древнего города Хатра (Эль-Хадр), расположенного на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, этот город, расположенный в 80 км севернее Мосула, был основан в III-II веках до нашей эры, стал важным религиозным центром Парфянского царства, и был разрушен в 241-м году воинами персидского правителя Шапура I.

В 1985-м году руины Хатры были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О разрушении археологического парка Хатры сообщил представитель министерства туризма и античности Ирака. Позднее эту информацию подтвердил активист Демократической партии Курдистана Саид Мумузини. По его словам, исламисты разграбили хранилище древних монет, после чего сравняли город с землей бульдозерами.

Ранее боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) уничтожили древний ассирийский город Нимруд, также расположенный на севере Ирака.