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    Боевики ИГИЛ применили против мирного населения в Мосуле отравляющий газ

    Пока нет точной информации о том, сколько человек пострадали от этих действий террористов

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки ИГИЛ в пятницу обстреляли в Мосуле мирных граждан снарядами с боевым газом.

    Как передает Report, об этом заявил РИА Новости глава городского муниципалитета Абдель Саттар аль-Хабу.

    "ДАИШ сегодня использовал снаряды с боевым отравляющим газом, хлором, против мирных жителей и правительственных сил, находящихся в уже освобожденных районах Ярмук и Матахин", — сказал чиновник.

    По его словам, пока нет точной информации о том, сколько человек пострадали от этих действий террористов.

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