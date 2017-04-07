Боевики ИГИЛ применили против мирного населения в Мосуле отравляющий газ

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки ИГИЛ в пятницу обстреляли в Мосуле мирных граждан снарядами с боевым газом.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости глава городского муниципалитета Абдель Саттар аль-Хабу.

"ДАИШ сегодня использовал снаряды с боевым отравляющим газом, хлором, против мирных жителей и правительственных сил, находящихся в уже освобожденных районах Ярмук и Матахин", — сказал чиновник.

По его словам, пока нет точной информации о том, сколько человек пострадали от этих действий террористов.