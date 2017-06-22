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    Боевики ИГИЛ обвинили США в разрушении главной мечети Мосула

    Американская коалиция в ответ заявила, что не бомбила территорию у мечети в Мосуле© Foto: Alaa Al-Marjani/Reuters

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГИЛ заявила, что главная мечеть иракского города Мосул ан-Нури разрушена в результате авиаудара США.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду агентство Франс Пресс.

    Американская коалиция в ответ заявила, что не бомбила территорию у мечети в Мосуле.

    "Международная коалиция во главе США не проводила бомбардировки в районе мечети ан-Нури в иракском городе Мосул", - заявил в четверг официальный представитель коалиции полковник Джон Дорриан.

    Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного "халифата" и объявил себя его главой.

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