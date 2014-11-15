​Боевики ИГИЛ казнили одного из своих лидеров

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) казнили одного из своих лидеров за хищение средств и кражу.

Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"ИГИЛ казнило старшего лидера группы сирийской национальности, его обезглавленное тело висит на кресте в восточной провинции Дейр-эз-Зор", — говорится в сообщении.

По данным Сирийского центра, мужчина был обвинен в получении денег от мусульман... и хищении средств "Исламского государства".

При этом, несмотря на то, что он был казнен за преступление, его похоронят на мусульманском кладбище.

Ранее комиссия ООН по расследованию возможных нарушений прав человека в Сирии представила первый доклад, касающийся непосредственно действий радикальной группировки "Исламское государство".