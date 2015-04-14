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    ​Боевики ИГИЛ казнили старейшин иракских племен в Мосуле

    Они были приговорены к смертной казни за отказ признать законной их власть

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", захватившей обширные территории в Ираке, казнили троих старейшин иракских племен в Мосуле на севере Ирака.

    Как передает Report, об этом сообщила бахрейнская газета "Аль-Васат" со ссылкой на очевидцев.

    По свитедельству очевидцев, трое старейшин были приговорены к смертной казни за отказ подчиниться исламистам и признать законной их власть. Боевики расстреляли трех самых уважаемых представителей местных племен на территории военного лагеря в южном пригороде Мосула.

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