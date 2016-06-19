​Боевики ИГИЛ казнили шестерых мирных жителей Манбиджа

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Боевики ИГИЛ расстреляли шестерых мирных жителей, в том числе двоих детей, за попытку сбежать из сирийского города Манбидж, окруженного курдами.

Как передает Report, об этом со ссылкой на местного активиста сообщил медиацентр Патриотического союза Курдистана.

"Джихадисты арестовали шесть членов семьи Аль-Дарж при попытке сбежать из разрушенного войной города Манбидж. Они были расстреляны в присутствии сотен жителей. Среди жертв было двое детей. Казнь специально была проведена в общественном месте, чтобы запугать остальных мирных жителей", — сообщил медиацентр.

Сейчас "Демократические силы Сирии" (SDF), основу которых составляют курдские ополченцы, при поддержке авиации международной коалиции ведут штурм сирийского города Манбидж – одного из важных логистических центров ИГИЛ, через который боевики получают оружие и подкрепление.