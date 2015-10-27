​Боевики ИГИЛ казнили людей на развалинах сирийской Пальмиры

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) использовали древние колонны в сирийском городе Пальмира для казни людей.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Террористы привязали трех человек к колоннам, которые затем взорвали.

Древние развалины Пальмиры - один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в САР. Сам город перешел под контроль боевиков ИГИЛ в середине мая. Перед тем, как оставить Пальмиру, правительственная армия эвакуировала большую часть ее жителей. Также сирийские военнослужащие спасли наиболее ценные экспонаты центрального музея.

Ранее сообщалось, что террористы в Пальмире взорвали Триумфальную арку, храм Баал-Шамин, а также три погребальные башни.