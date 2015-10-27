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    ​Боевики ИГИЛ казнили людей на развалинах сирийской Пальмиры

    Террористы привязали трех человек к колоннам, которые затем взорвали

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) использовали древние колонны в сирийском городе Пальмира для казни людей.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

    Террористы привязали трех человек к колоннам, которые затем взорвали.

    Древние развалины Пальмиры - один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в САР. Сам город перешел под контроль боевиков ИГИЛ в середине мая. Перед тем, как оставить Пальмиру, правительственная армия эвакуировала большую часть ее жителей. Также сирийские военнослужащие спасли наиболее ценные экспонаты центрального музея.

    Ранее сообщалось, что террористы в Пальмире взорвали Триумфальную арку, храм Баал-Шамин, а также три погребальные башни.

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