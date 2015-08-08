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    ​Боевики ИГИЛ казнили две тысячи жителей Мосула

    Это произошло с момента захвата города в прошлом году

    Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) казнили в районе иракского Мосула на севере страны более двух тысяч человек с момента захвата города в прошлом году.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

    Спикер иракского парламента Салим Джабури подтвердил данные о "казни более двух тысяч невинных граждан от рук террористической организации "Даеш" (название ИГИЛ на арабском языке — ред.)". 

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