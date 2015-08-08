​Боевики ИГИЛ казнили две тысячи жителей Мосула

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) казнили в районе иракского Мосула на севере страны более двух тысяч человек с момента захвата города в прошлом году.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Спикер иракского парламента Салим Джабури подтвердил данные о "казни более двух тысяч невинных граждан от рук террористической организации "Даеш" (название ИГИЛ на арабском языке — ред.)".