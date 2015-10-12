​Боевики ИГИЛ казнили 60 своих сторонников за шпионаж

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Террористы группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) казнили 60 своих сторонников на севере и западе Ирака.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Press-TV.

"Источник в силах безопасности Ирака сообщил, что 50 террористов "Даиш" (арабское название ИГИЛ) были казнены их же товарищами на западе городка Хан-аль-Багдади в 180 км к северо-западу от иракской столицы. Их обвинили в шпионаже и передаче конфиденциальной информации сотрудникам иракских спецслужб", - передает телеканал.

"Десять террористов были обезглавлены публично накануне в городе Хавиджа, расположенном в 280 километрах к северу от Багдада, за то, что они, якобы, сотрудничали с представителями иракских правительственных вооруженных сил и сообщили им о месте нахождения ряда главарей ИГИЛ", - приводит данные телеканал.

"Экстремисты находятся в состоянии паники и ужаса в результате мощного обстрела их позиций по всей провинции Анбар", - отмечает Пресс-ТВ.