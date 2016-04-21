​Боевики ИГИЛ казнили 250 женщин в городе Мосул

Баку. 21 Апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" провели массовые казни в иракском городе Мосул, убив 250 женщин за отказ стать секс-рабынями.

Как передает Report, об этом пишет агентство ABNA со ссылкой на представителя Иракского Курдистана Саида Мамузини.

Он сообщил, что террористы принуждали местных женщин и девочек к так называемому "секс-джихаду" – временным бракам. Всех, кто отказался, убили, причем иногда вместе с семьями.

Другой представитель иракских курдов Гхаяс Сурчи рассказал, что женщинам в Мосуле запрещено самостоятельно выбирать себе супругов. Они не могут выходить из дома в одиночку, появляться в общественных местах с открытым лицом и непокрытой головой. Также есть специальные посредники, которые за большие деньги организовывают встречи между мужчинами и женщинами.

Напомним, Мосул – второй город по величине в Ираке. Боевики ИГИЛ захватили его в июне 2014 года. В течение года они казнили здесь около 2 тыс. человек.