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    Боевики ИГИЛ атакуют сирийскую авиабазу к западу от Пальмиры

    Эта является последним функционирующим военным аэродромом на востоке провинции Хомс

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации ИГИЛ подошли к авиабазе «Т-4» сирийских войск в провинции Хомс.

    Как передает Report, об этом сообщает арабское издание Al-Masdar News.

    Эта авиабаза является последним функционирующим военным аэродромом на востоке провинции Хомс.

    По информации издания, отряды боевиков утром пошли в наступление в районе перекрестка Джихар на участке шоссе Пальмира-Хомс, прилегающем к авиабазе. Танковая дивизия сирийской армии, не смогла противостоять мощному наступлению и вынуждена была оставить свои позиции в этом районе.

    Теперь, по данным Al-Masdar News, войскам Башара Асада необходимо уделить особое внимание обороне города Карьятейн, который также рискует оказаться под ударом террористов.

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