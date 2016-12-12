Боевики ИГИЛ атакуют сирийскую авиабазу к западу от Пальмиры

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации ИГИЛ подошли к авиабазе «Т-4» сирийских войск в провинции Хомс.

Как передает Report, об этом сообщает арабское издание Al-Masdar News.

Эта авиабаза является последним функционирующим военным аэродромом на востоке провинции Хомс.

По информации издания, отряды боевиков утром пошли в наступление в районе перекрестка Джихар на участке шоссе Пальмира-Хомс, прилегающем к авиабазе. Танковая дивизия сирийской армии, не смогла противостоять мощному наступлению и вынуждена была оставить свои позиции в этом районе.

Теперь, по данным Al-Masdar News, войскам Башара Асада необходимо уделить особое внимание обороне города Карьятейн, который также рискует оказаться под ударом террористов.