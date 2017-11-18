Боевики ИГ заминировали почти каждое здание в центре Ракки перед уходом

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки ИГ заминировали в центре сирийской Ракки практически каждое строение.

Как передает Report, об этом сoобщил в своем аккаунте в Twitter cпецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк.

"Террористы ИГ оставили взрывчатку почти в каждом строении в центре города, чтобы не допустить возвращения (нормальной) жизни", — написал Макгурк, разместив в подтверждение своих слов фотографию главной городской больницы, где "на прошлой неделе погиб отважный сирийский сапер, прошедший подготовку в коалиции". По словам представителя президента США, "по городу остается много работы".

Он сообщил, что США, учитывая сложности в возрождающейся после ИГ Ракке, призвали партнеров по коалиции увеличить и ускорить меры по стабилизации.