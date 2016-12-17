Боевики ИГ захватили в Ираке более 40 человек, в том числе женщин и детей

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) захватили более 40 иракцев, пытавшихся бежать из оккупированной экстремистами зоны и перебраться на север провинции Киркук, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала "Ас-Сумария", группа вооруженных радикалов захватила близ селения Эр-Раяд 43 мирных жителя, в основном женщин и детей, бежавших из оккупированных ИГ пригородов Эль-Хувейджи в направлении Киркука.

Экстремисты обвинили их в нарушении запрета и побеге с территории псевдохалифата, объявленного ИГ на части территории Ирака, и в сотрудничестве с официальными иракскими властями. Отмечается, что после задержания боевики отвезли гражданских лиц в неизвестном направлении.