​Боевики ИГ захватили в Афганистане брошенное военными США оружие и боеприпасы

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Боевики "Исламское государство" (ИГ) захватили в июле в восточной части Афганистана оружие и боеприпасы, брошенные военными США, которые вынуждены были отступить.

Как передает Report, об этом сообщила американская телекомпания CNN.

По данным ее источников в Пентагоне, указанная ситуация имела место в восточной провинции Нангархаре 25 июля этого года. Военные США пытались эвакуировать получивших ранение сослуживцев. Место, где находились американцы, начали обстреливать экстремисты.

"В сущности, солдатам США пришлось отступить очень быстро и бросить вооружение", - отметила журналист телекомпании Барбара Старр.

После этого оружие и боеприпасы попали в руки боевиков ИГ.