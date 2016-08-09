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    ​Боевики ИГ захватили в Афганистане брошенное военными США оружие и боеприпасы

    Указанная ситуация имела место в восточной провинции Нангархаре

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Боевики "Исламское государство" (ИГ) захватили в июле в восточной части Афганистана оружие и боеприпасы, брошенные военными США, которые вынуждены были отступить.

    Как передает Report, об этом сообщила американская телекомпания CNN.

    По данным ее источников в Пентагоне, указанная ситуация имела место в восточной провинции Нангархаре 25 июля этого года. Военные США пытались эвакуировать получивших ранение сослуживцев. Место, где находились американцы, начали обстреливать экстремисты.

    "В сущности, солдатам США пришлось отступить очень быстро и бросить вооружение", - отметила журналист телекомпании Барбара Старр.

    После этого оружие и боеприпасы попали в руки боевиков ИГ.

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